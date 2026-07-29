Почему враг бьет по складам, но не трогает Ozon? Главная интрига 2026

Атаки на склады Wildberries - это не просто удары по бетону и коробкам с товаром. Это прицельные выстрелы в финансовое сердце России, где второй по величине банк страны держит миллиардные ставки на одного маркетплейса.
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