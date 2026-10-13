Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева поднялась на третью строчку рейтинга WTA.Вчера был опубликован рейтинг WTA по итогам очередного сезона: в топе теперь находятся только девушки из СНГ.
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