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SPLETNIK

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Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира

Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева поднялась на третью строчку рейтинга WTA.Вчера был опубликован рейтинг WTA по итогам очередного сезона: в топе теперь находятся только девушки из СНГ.

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