БПЛА «Герань» с видеокамерой и 4G-модемом сулит нам больше подтверждённых случаев уничтожения РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot

Изображение twz.comНедавно, в марте этого года, рядом украинских и западных ресурсов была опубликована информация о том, что были найдены обломки российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань-2», на котором была дополнительно установлена поворотная видеокамера.