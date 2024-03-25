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БПЛА «Герань» с видеокамерой и 4G-модемом сулит нам больше подтверждённых случаев уничтожения РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot

БПЛА «Герань» с видеокамерой и 4G-модемом сулит нам больше подтверждённых случаев уничтожения РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot

Изображение twz.comНедавно, в марте этого года, рядом украинских и западных ресурсов была опубликована информация о том, что были найдены обломки российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань-2», на котором была дополнительно установлена поворотная видеокамера.

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