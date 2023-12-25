Экс-генсек РФС Воробьев процитировал стихотворение, говоря о форварде Дзюбе

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев отказался комментировать действия нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который в ходе своей вечеринки исполнил песню фанатов петербургского "Зенита".
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