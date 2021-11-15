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Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак

Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак

Первый из серии вывозных рейсов из Беларуси для своих граждан власти Ирака запланировали 18 ноябряБеженцы намеревались попасть в страны ЕС, организовано прибыли в Беларусь, а затем на границу с Польшей, но не получили возможности попасть туда в связи с миграционным кризисом на границе.

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Комментарии
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Ино планетянка
*Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак* - ПРАВИЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ !!!....Хватит  уже  жить  на  халяву....Почему  налогоплательщики  ЕС   должны  кормить  кого  попало ???.....Специалисты  на  работу  едут  другим  способом - ЛЕГАЛЬНО,    по   договорам,  а  не  организованным,  упакованным  и  с  оружием - табором !!!...ПРОВОКАЦИЯ,    кто-то  оплачивает ....
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