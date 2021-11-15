Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак

Первый из серии вывозных рейсов из Беларуси для своих граждан власти Ирака запланировали 18 ноябряБеженцы намеревались попасть в страны ЕС, организовано прибыли в Беларусь, а затем на границу с Польшей, но не получили возможности попасть туда в связи с миграционным кризисом на границе.