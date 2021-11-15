Первый из серии вывозных рейсов из Беларуси для своих граждан власти Ирака запланировали 18 ноябряБеженцы намеревались попасть в страны ЕС, организовано прибыли в Беларусь, а затем на границу с Польшей, но не получили возможности попасть туда в связи с миграционным кризисом на границе.
Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак
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Ино планетянка
*Мигранты находящиеся в Беларуси будут возвращены в Ирак* - ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!....Хватит уже жить на халяву....Почему налогоплательщики ЕС должны кормить кого попало ???.....Специалисты на работу едут другим способом - ЛЕГАЛЬНО, по договорам, а не организованным, упакованным и с оружием - табором !!!...ПРОВОКАЦИЯ, кто-то оплачивает ....
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