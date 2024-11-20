Прокуратура пытается пресечь земельную вакханалию в Карелии

В Лахденпохском районе выявили массовые нарушения законодательства Текст, фото: Антонина Кябелева 18 ноября на официальном сайте прокуратуры Республики Карелия и на страничке Лахденпохского районного суда в соцсети появилась, с моей точки зрения, важная информация, которая, при позитивном сценарии развития событий, может иметь принципиальное значение для будущего Карелии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии