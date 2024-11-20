Прокуратура пытается пресечь земельную вакханалию в Карелии

В Лахденпохском районе выявили массовые нарушения законодательства Текст, фото: Антонина Кябелева 18 ноября на официальном сайте прокуратуры Республики Карелия и на страничке Лахденпохского районного суда в соцсети появилась, с моей точки зрения, важная информация, которая, при позитивном сценарии развития событий, может иметь принципиальное значение для будущего Карелии.