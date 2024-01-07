Рождественское послание Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие ивсе верные чада Белорусской Православной Церкви!Ныне радостью исполняются наши сердца о родившемся Спасителе мира, вместе с ангелами мы прославляем Бога, спешим с пастухами к Вифлеемской пещере, следуем за волхвами, чтобы принести Богомладенцу свои дары.