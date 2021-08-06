Стоит ли после развода оставлять детей папе и какие последствия - мой опыт

Позитив для оптимистовПолитикаСтоит ли после развода оставлять детей папе и какие последствия - мой опыт Иногда в жизни бывают такие ситуации, когда после развода детей лучше оставить папе. Хотя бы на время.Вернуться к статье305НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЧитаю исследование онлайн-сервиса SuperJob. Оказывается, женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%). В зависимости от пола различались также критерии того, что люди считали успехом. Для мужчин успех чаще всего выражался в величине заработка. И в меньшей степени, чем у женщин, ассоциировался с умением достигать поставленных целей, и субъективным ощущением счастья. Это, кстати, хорошо соотносится с опросами прежних годов, где успехом женщины считали крепкую семью, хорошее здоровье и возможность заниматься любимыми делом. А мужчины, как вы догадались – деньги. По моим наблюдениям, мужчины, в чьей картине мира единственным способом самовыражения является работа, а семья задвинута на задний план, выйдя на пенсию, резко и быстро сдают. Потеряв источник дохода и статус добытчика, они не видят больше смысла в жизни. Дом, которым они никогда не занимались, кажется им чужим. А дети, которые росли без их участия, общаются с ними с неохотой. Все это вместе воспринимается как трагедия. Я уверена, что низкая продолжительность жизни наших мужчин отчасти связана с тем, что у женщин есть больше жизненных стратегий, и они более гибкие. В нынешних экономических условиях не все могут заработать миллионы. Поэтому делать ставку только свой статус «добываки» - решение очень и очень сомнительное. Я бы вообще сказала, что одна из лучших стратегий счастья в современном мире – это многообразие ролей. Возможность реализации в нескольких направлениях, что для женщин, что для мужчин. Когда в культ возведено что-то одно: деньги, внешность, семья или карьера, человек перестает быть устойчивым. И начинает разрушать сам себя.В этом плане некоторое стирание граней между полами (мужчинам быть добытчиками и карьеристами, женщинам – семья, детки, дом) – это позитивное явление, и зря сильный пол от него отбрыкивается.LLuidmilaНарожала 4-ро детей непонятно от кого и бросила... чем думала?Natalyпочему же неизвестно от кого нарожала четверых деток ? очень даже известно- от мужа законного.... вот, что автор пишет:-"""""Еще в браке я предупредила мужа, что если так дальше будет продолжаться, то мы будем или жить по очереди с детьми, или он уходит, или я. Что именно стала причиной разлада? Эмоциональное насилие, он - закрытый человек, всю злость и раздражение всегда подавляет, поэтому в семье была постоянно напряженная атмосфера, все ходили на цыпочках, чтобы не бесить папу. Общение сквозь зубы, игнорирование, обесценивание.NatalyМного веков подряд конструкция под названием «семья» выглядела просто и понятно. Все знали, из кого она состоит, на чем держится, и кто за этим всем надзирает. Состояла семья, по крайней мере, наша, отечественная, из мужа и жены, деток, а также многочисленных их родственников, которые за крепостью ячейки и приглядывали. К ним, если что, могла присоединиться община, церковь и бдительные соседи. От людей на деревне не спрятаться, и все радости и безобразия происходили в семьях именно с их молчаливого согласия. Связующим звеном в таких семьях, помимо детей, было сладкое слово «собственность». Количество этой собственности могло быть различным: от богатой избы или дворца с многочисленной прислугой и сундуками, полными богатств, до совсем уж эконом-варианта с аварийным жильем и разбитым корытом, как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Богатые семьи и кланы могли путем выгодного сватовства собственность объединять, становиться еще более могущественными. Бедные в отсутствии денег не могли развлечь себя практически ничем, кроме попыток этих денег нажить. Нет у тебя избы – живи в землянке. Нет целого корыта – смотри на разбитое. Грустно! Еще одним очевидным связующим звеном в семьях была четкая иерархия и знание каждым своего места, разделение обязанностей. . В целом же в доме, как и во всем обществе, выстраивалась четкая вертикаль власти, и ориентирована она была в большей степени на мужчину. Во-первых, потому что он физически сильнее, что очень важно для наживания хоть какой-то собственности. Во-вторых, потому что он физически сильнее, и точка. - Семьи, перебравшиеся в город и живущие в связке муж-жена или муж-жена-дети, безо всяких там надзирающих органов в виде сватьей, золовок, кумовьев и прочих баб-бабарих (в идеале). В церковь ходят далеко не все, точно так же, как далеко не все знают имена хотя бы двух своих соседей по подъезду. - Относительно дешевое автоматизированное производство товаров, которые заполонили все настолько, что проще купить новое, чем заморачиваться с тем, чтобы сделать что-то на века. Никому и в голову не придется создавать корыто из массива дерева, которое будет эксплуатироваться веками. За свою жизнь человек лучше сменит около двадцати китайских дешевых корыт. По этой же причине все очень быстро портится, становится нефункциональным, выходит из моды, и любой человек, который в наши дни попытался бы вложиться в вещи, остается, мягко говоря, в глубокой задумчивости. - Совершенно новые виды деятельности, которые не только позволяют заработать себе на хлеб, но и вообще не понятно, куда относятся. Огромное виртуальное пространство, где люди живут и работают, причем не топором. Работать в этом пространстве, как показала нам пандемия, можно практически из любой точки, где есть ноутбук и ловит интернет. В такой истории, когда муж и жена каждый работает за своим ноутом, говорить о муже как о главном добытчике, который в поте лица добывает хлеб насущный, глупо. - - Отсюда формируются новые богачи и новые ролевые модели. Богат и устойчив не тот, у кого больше хрустальных ваз, боярских шуб, массивных золотых сережек и советских ковров, а тот, кто имеет большее количество свободного времени, чтобы провести его в гаджетах или в поисках разнообразия в жизни. Тот, кто имеет любимую работу, практически совпадающую с хобби. Тот, кто испытывает меньше всего стрессов и меньше всего включен в строгую иерархическую систему. Чем больше свободы – тем лучше. Получается, мы имеет в качестве исходного материала для семьи совершенно новых людей. Они мало контактируются с родственниками, мало привязаны к предметам, потихоньку оставляют мечты о «достигаторстве» или богатстве в пользу душевного покоя. Они свободны, тяготятся иерархией, хотят комфорта, и не хотят проблем.Natalyникого автор не бросала она же пишет следущие: "В какой-то момент мне уже назначили антидепрессанты, по-другому было невозможно находиться в одной квартире с мужем. Я накопила некоторую сумму, сняла квартиру на 4 месяца в Сочи и уехала с младшим сыном. Старшие дети учились и не могли поехать со мной. Ни сил, ни финансов на судебные баталии с мужем не было. К тому же квартира была общая, а его все устраивало и он не собирался никуда уходить. Поэтому из Сочи подала на развод и приняла решение оставить всех детей с ним, навещая их и периодически забирая себе. А как тяжело мне было в карантин, когда закрыли Москву и не было возможности летать туда-сюда. После карантина я забрала их в Сочи на месяц. В общей сложности дети прожили с папой полтора года.NatalyА может хватит двойных стандартов?почему "воскресный" папа да ещё и вовремя платящий алименты это героическая личность и хороший человечище, а воскресная" мамочка сразу же мерзкая кукушка и злыдня нелюдь?вроде бы права и обязанности перед детками одинаковы и для женщины и для мужчины)))))согласно Семейному кодексу РФ, в обязанности родителей входит: Обеспечение воспитания и развития своих детей; Забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.ГДе здесь про пол родителя хоть словечко?NatalyМы живем в «детоцентричном» мире. Ставить детей на первое место для нас не просто нормально - это почти что обязательное условие для того, чтобы стать хорошим родителем в глазах требовательного современного общества. Мы тратим больше денег на новые конструкторы «Лего», чем на свое образование, мы жертвуем своим сном и отдыхом, чтобы развлечь своих малышей, мы ходим на нелюбимую работу, чтобы обеспечить им лучшее образование. И, когда дело касается нашей личной жизни, мы делаем все, чтобы сохранить брак, потому что всем известно - развод вредит ребенку… Так ли это? На самом деле расставание родителей вредит детям куда меньше, чем принято считать. И вот почему.Общество преувеличивает ценность брака для ребенка Для детей развод родителей никогда не проходит незамеченным - это факт. Но те, кто говорят, что развод разрушает мир ребенка, сильно преувеличивают. Это может стать правдой, если, избавившись от штампа в паспорте, один из родителей пропадет с горизонта (впрочем, тот же самый эффект окажет «пропажа» мамы или папы на долгое время при формально существующем браке). Если после развода вы сумеете разделить роли бывших супругов и родителей, тот факт, что папа живет отдельно, не разрушит базовое доверие к миру, о котором так любят говорить психологи. Ребенок привыкнет, что у мамы свой дом, а у папы - свой, главное, чтобы от обоих родителей он слышал слова любви и поддержки. Лучше спокойные родители отдельно, чем вечно ругающиеся - вместе Развод причиняет детям куда меньше страданий, чем жизнь под одной крышей с людьми, которые не любят, а порой - откровенно презирают друг друга, постоянно кричат и ругаются. Не забывайте, что именно в детстве закладываются паттерны поведения, которые мы бессознательно используем всю оставшуюся жизнь. И в анамнезе многих клиентов психологов можно обнаружить детство, проведенное с мамой и папой, которые ругались из-за недостаточно горячего борща и раскиданных носков или попросту игнорировали друг друга.LLuidmilaИ тут Остапа понесло...Nataly)))))))""""С точки зрения психологии неспособность мужчины к заботе о детях заключается в их однозадачности, поэтому мужчины лучше сосредотачиваются в делах и работе, направляя туда всю энергию. В то время как женщина многозадачна, поэтому приспособлена к воспитанию даже большого количества детей. Так в паре мы и дополняем друг друга.""""")))))***хорошо, когда родителей и (или) воспитателей двое. Тогда между ними чаще всего автоматически распределяются роли. Например, один накричит, накажет, а другой как-то смягчит ситуацию, даст ребенку понять, что, не смотря на наказание, его оба родителя любят и уважают Такое разделение часто спасает ситуацию от вредных для ребенка крайностей. Как в направлении доброты, так и в направлении жёсткости, требовательности. именно при правильном распределении ролей потенциально сохраняется возможность "золотой середины" в воспитании. Это похоже на т.н. "китайскую монаду", где гармонически сочетаются противоположности Ян и Инь. В "классической" модели распределении ролей между родителями мама добрая, понимающая, прощающая, а папа строгий, требовательный, справедливый. Мама олицетворяет любовь, папа - уважение. Мама любит безусловной любовью, папа ценит и уважает за правильное поведение и достижения. Хотя, как и в китайской монаде, ребенку от мамы нужно и уважение, а от папы - и любовь, но в меньшей степени. Любовь и уважение, идущие от матери и отца, живительно питают развивающуюся личность. Нарушение в одном из этих элементов: слишком мало или слишком много любви, слишком мало или слишком много незаслуженного уважения приводит к нарушениям в развитии личности, ее деформациям. Поэтому двум родителям нужно стремиться к равновесию между всеми воздействиями.Конечно, при условии, что между этими двумя не возникает противостояния по принципу "Палач" и "Спасатель", что, увы, происходит довольно часто. Предполагаю, что соотношение как 20 к 80. Т.е. от мамы 80 любви и 20 уважения, от папы 80 уважения и 20 любви. Хотя при разнице в поле, т.е. сыну от мамы и дочери от папы, у детей при достижении подросткового возраста возникает желание получить больше. сыну от мамы больше уважения. Дочери от папы больше любви.Оленька ВЭтой даме не нужен ни муж, ни дети. Нафиг она черверых нарожала? Да ещё и от нелюбимого мужа. Как смогла добровольно отдать на полтора года??? Четверых детей!!! Думаю, они ей это предательство ещё вспомнят. Интересно, так устроила она свою личную жизнь или нет? Променяла детей на штаны или просто полтора года куролесила с кем попало?ГусЕнаЯ тоже в шоке. Как душа не болела....Natalyвы плохо прочитали текст автора? не от нелюбимого мужа она рожала а от не любящего её мужа согласитесь , что не любимый мужчина и не любящий мужчина это две большие разницы для женщины. когда она рожала может она то мужа и любила и деток от него конкретно хотела завести , а не от какого то другого производителя самца, а вот он её не любил а просто использовал для секса как резиновую куклу спуская туда сперму и всё.Оленька ВПлохо прочитала? Это Вы так решили? )))Я всегда читаю внимательно, а уж тем более, когда решаю комментировать. Этот муж не проявляет любви и заботы ни о жене, ни о детях, истерит. А жена его беззаветно любит-любит и беспрестанно рожает ему детей, как из пулемёта?? Ну, тогда у этой дамы большие проблемы психические. Потому что родить от нелюбимого, но любящего и заботливого - это почти норма. А рожать детей (четверых!!!) от такого, как в теме - диагноз. А уж оставить их на такой долгий срок с таким папашей - за гранью понимания. За что эта идиотка наказала своих детей? Предала и бросила своих детей, чтобы что-то доказать мужу? Вдвойне идиотка!Вера Федорова"...приняла решение оставить всех детей с ним, навещая их и периодически забирая себе..." Вот это даа...детей рожали вместе, а оставить их решила она одна. Вот так, взять и оставить. "Бывший муж понял, какая это непростая задача - растить детей." Такое впечатление, что она его решила проучить детьми, а как им будет без матери, её волнует мало. И вообще, странный такой способ сохранения семьи "ради детей"- взять и укатить в тёплые края... А уж как рожать четверых детей от "человека, который не умеет любить", это вне моего понимания.Natalyя вообще не понимаю термина "оставить/бросить" деточек когда речь идет не о том что деток свезли на помойку, вокзал,глухой таежный лес, а всего лишь определили место проживания с одним из родителей тот кто проживает с детишками обязан обеспечить им условия для гармоничного развития личности второй родитель. не проживающий с детками должен платить алименты. Если каждый из двух родителей честно выполняет свой долг перед детками то почему же детки считаются брошенками обделёнышами?Вера ФедороваАга...про честный долг, это здорово. Вот только это не про нашу героиню, которая одна, самостоятельно, без согласования со вторым родителем, определила место проживания детей, не особо заботясь об их гармоничном развитии личности. И про алименты, которые бы она была обязана выплачивать на своих кровинушек за время своего затянувшегося отдыха, тоже ничего нет. А наблюдать со стороны, на расстоянии, как у твоего ребёнка распороты раны и как дети предоставлены сами себе- это верх "любви и заботы". В общем, мужа проучила 😱.Natalyэтот муж тиран насильник сволочь срывающая злобину и не удовлетворенность жизнью на близких довел её до психушки и антидепресантов. Она была просто вынуждена бежать спасая свою жизнь и психику,тут уж не до благополучия деточек, когда свою бы шкуру спасти от упыря тирана садиста. и потом она же его предупреждала заранее, ты же читала текст поста : """"Еще в браке я предупредила мужа, что если так дальше будет продолжаться, то мы будем или жить по очереди с детьми, или он уходит, или я. """"""Natalyпосмешила меня в очередной раз ох божеж мой какой кошмар у деточки кровиночку ножка распорота, ой-ой, а как же я ежедневно не только любуюсь но и сама распарываю челюсти пациентам не падая в обмороки и не разрывая себе сердечко в клочки?NatalyВЕР, я не люблю розовых сопель по поводу деточек дети дети дети , мне вообще на дети напердети и мне дана только дна жизнь и она моя второй мне никто не выдаст и швырять свою жизнь под ноги деткам, что бы они выпив всю кровь отнесли твою высохшую тушку на помойку считаю полным безумием самоубийцы опоросной свиноматки. детям я дам только то что посчитаю нужным и возможным сама и только по своему желанию без всяких там жертв и ущербов себе любименькой. сначала Я Ну, а остальным уж что останется пусть жрут объедки))))Nataly))))))))такое впечатление, что она его решила проучить детьми, а как им будет без матери, её волнует мало.))))) а по твоему должно волновать? она, что решила в петлю залезть или ласты склеить безвременно наложа на себя ручки, злокозненно оставить сиротинушек горемычных один на один с их папашей упырём и вурдалаком людоедом. а раз тётка не померла, а жива живёхонька то без маменьки детки не остались по любому. и потом, так ли деточки уж нуждаются в постоянном соплежопо протирочках от мамашки если детки то уже старшие школьники и студенты. Ей этих оболтусов до пенсии обслуживать нужно , а потом ещё и высероков своих чадушек кормить поить обеспечивать всем необходимым до гробовой доски этих внучков. И только тогда эта тётка будет считаться приличной женщиной матерью, а не сраной кукушкой бессердечной злыдней?)))))Вера Федорова"....мне вообще на дети напердети..." Вот-вот, и ей, похоже, тоже напердети(((.Оленька ВВозникает закономерный вопрос: зачем рожают те, кому "напердети"? Да ещё четверых? Пособия от государства получать? А потом злые старухи жалятся в инете на неблагодарных детей и ненавистью брызжут во все стороны.Вера ФедороваОль, наверное, мне на эти вопросы не ответить, так как я не представляю, как можно жить без своего ребёнка не то чтобы полтора года, а даже на две-три недели, отправляя в лагерь или к бабушке, вся испереживаешься. А тут, зная, что отец семейства такой, якобы, тиран, доверить ему самое дорогое. Даже в голове не укладывается...Сергей ЛепеховЧушь! Тупая авторша выскочила за откровенного эгоиста и теперь через единичный пример пытается всем внушить, что все мужики в разводе поголовно - плохие отцы, что оставлять с ними детей никак нельзя, а раз так - мужик должон платить алименты и не возмущаться. Какие же вы, бабы, невероятные падлы...ГусЕнаЕй обобщать нельзя, а вам можно? Алименты! Топите свои личинки в сортире.Оленька ВПадлы как раз таки вы. Женщинам-комментаторам жаль детей, а Вам - свои копеечные алименты. Эх, вы, мужики!ГусЕнаВообще, бабеха-жесть. Бросить собственных детей! Я этого не пойму никогда.Виктор БелогорцевРодители, в первую очередь обязаны научить детей самостоятельно обслуживать себя, добывать средства существования, научить общению с людьми, научить безопасности, главное учить, а бабы считают, что дети не долюбленые, не доласканые, обделены вниманиемГусЕнаВот по тебе и видно, Белкоогородцев, что ты рос, как сорняк и родители тебя не любили. Тоже, видать, маман, и жена -кукушки.Оленька ВИ правда, неспособность любить передаётся по наследству, как и мерзкий характер. Выросшие в нелюбви потом растят в нелюбви своих детей, а те -своих...Комментировать
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