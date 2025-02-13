В Госдуме РФ призвали дать скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей

Скидку 50% на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и компенсацию 50% на взносы за капитальный ремонт необходимо ввести для многодетных семей во всей России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, 13 февраля сообщает РИА Новости.