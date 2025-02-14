IT-эксперт Малышев напомнил в День святого Валентина о мошенничестве с букетами

Получение подарка в День святого Валентина может привести к потере персональных данных и финансов. О методах работы мошенников рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik эксперт по цифровизации и новым технологиям, гендиректор агентства Notamedia Максим Малышев.
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