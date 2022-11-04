Психолог: «Тиньков боится остаться без лечения в Германии, поэтому отказался от гражданства РФ»

На днях Олег Тиньков предоставил документ о выходе из российского гражданства. Соотечественники сразу же накинулись на миллионера, прозвав предателем.
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