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Психолог: «Тиньков боится остаться без лечения в Германии, поэтому отказался от гражданства РФ»

Психолог: «Тиньков боится остаться без лечения в Германии, поэтому отказался от гражданства РФ»

На днях Олег Тиньков предоставил документ о выходе из российского гражданства. Соотечественники сразу же накинулись на миллионера, прозвав предателем.

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