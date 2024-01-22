Очки дополненной реальности Apple оказались бесполезны в России

Гарнитуру дополненной реальности от Apple нельзя будет полноценно использовать в России. Согласно материалам Apple, Vision Pro — по крайней мере на старте продаж в феврале — будет подготовлена только для пользователей из США.
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