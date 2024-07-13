В Венгрии позаботились о бездомных во время жары

Жара, которая сейчас охватила Венгрию, ставит бездомных людей в опасные для жизни ситуации. Правительство ввело "красный код": он означает, что все социальные службы должны принимать живущих на улицах людей, как минимум для того, чтобы те могли набрать воды, принять душ, посидеть под кондиционером, передает euronews.