В Венгрии позаботились о бездомных во время жары

Жара, которая сейчас охватила Венгрию, ставит бездомных людей в опасные для жизни ситуации. Правительство ввело "красный код": он означает, что все социальные службы должны принимать живущих на улицах людей, как минимум для того, чтобы те могли набрать воды, принять душ, посидеть под кондиционером, передает euronews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии