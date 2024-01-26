Военкор Сладков озвучил варианты действий России после крушения Ил-76

Военный корреспондент Александр Сладков, сотрудничающий с проектом Семена Пегова WarGonzo, раскрыл два возможных сценария развития событий, а также действия, которые могут совершиться Россией после крушения Ил-76.
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