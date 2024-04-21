10 тестов для пьющих интеллектуалов

Требуется глубочайшее погружение в тему! Только для тех, у кого обе половины мозга, — левые! фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», 1968Обычно MAXIM спаивает своим читателям тесты для пьющих интеллектуалов по чайной ложке — по одному.