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10 тестов для пьющих интеллектуалов

10 тестов для пьющих интеллектуалов

Требуется глубочайшее погружение в тему! Только для тех, у кого обе половины мозга, — левые! фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон», 1968Обычно MAXIM спаивает своим читателям тесты для пьющих интеллектуалов по чайной ложке — по одному.

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