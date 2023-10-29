Кого мы выращиваем?

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Я тут обратился к автору статьи со следующими мыслями: ==="Здравствуйте, Определитель. Может быть, моё мнение, Вы даже не совсем чётко представляете себе обширность темы, которую подняли. Лично я уже ей занимаюсь более полу-века, за это время мы с женой вырастили четверых детей, все они успешны( на сколько сейчас это возможно) в своей трудовой деятельности, НО! я так же не удовлетворён тем, что происходит в мире в системе Образования. Вы знаете, Ваш собеседник(Корректор), выразив своё мнение в 9:46 29 числа, в чём-то прав, Вы не находите? Когда он говорит, что необходимо определиться с некоторыми понятиями. Хотя некоторые понятия(Человек, интеллект, разум, я бы ещё отметил- сознание) ещё не имеют четкого определения в науке. Да и понятие Государства очень расплывчато. В то же время само ВРЕМЯ(ХРОНОС) ускоряется в геометрической прогрессии, а вот ОБРАЗОВАНИЕ, т.е. создание определенного ОБРАЗА в сознании Человеков очень сильно отстаёт. Тем более, что в слово образование включается не только обучение, но и воспитание. Так что же делать, если у нас на основном ЗАКОНЕ не разрешена Идеология, хотя это слово определяет Идею, которая даёт направление развития общества, выраженную в слове(ЛОГОС). А разве может развиваться общество( ведь Государство- это территория, окаймленная границей, на которой проживают постоянно люди, объединенные ЗАКОНОМ. В нашем случае Конституцией- это общее определение, которое потом можно разложить на составляющие: территория на сушу, водную, воздушную, а сейчас добавилась еще к космическое пространство и т.д.) В общем, если есть желание, то можно поразмышлять. Всего доброго." Вообще-то, для начинающего эту жизнь Человека самое важное ответить на вопрос:"Кто Я?", а уже, отвечая на этот вопрос, Он изучит все науки и поймет важность нравственного совершенствования. Только вот, упустив эту возможность с детства, Он уже взрослым не сможет( во всяком случае очень с большим трудом) ответить на этот вопрос. Всем быть добру.