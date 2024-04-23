МЧС: уровень воды в реке Тобол в окрестностях Кургана упадет в ближайшие 1-2 дня

Паводковая ситуация в Кургане стабилизировалась. Уровень реки Тобол снизится в ближайшие дни, а на других водоемах останется в пределах нормы, сообщило Главное управление МЧС России по Курганской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии