Президент Сальвадора: Госфонд BTC оценивается в $300 млн стартовых инвестиций. Прибыль 117%

Правительство Сальвадора получило значительную прибыль от своих инвестиций в Биткоин. После того, как курс криптовалюты превысил отметку в $100 000, президент Найиб Букеле поделился информацией о прибыли страны от инвестиций в криптовалюту.
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