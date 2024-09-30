Виктор Мараховский: "Единство и целостность страны нужно сохранять любыми мирными способами!"

Нынешние власти Молдовы допускают вступление республики в Евросоюз без Приднестровского региона, как бы в два этапа: сначала один берег, потом другой, но это может обернуться установлением с Левобережьем уже не административных, а межгосударственных границ, а единство и целостность страны нужно сохранять любыми мирными способами Такое мнение высказал в своем новом видеообращении гражданский ак .