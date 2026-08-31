В "котле" ранее стали массово исчезать военнослужащие четвёртого отряда пограничной службы ВСУ.Командный состав 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытался вырваться из "волчанского котла" в Харьковской области — и попал под удар.
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