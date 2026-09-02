Путин осмотрел во Владивостоке современный рыболовный траулер "Капитан Юнак"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на Морской вокзал во Владивостоке, чтобы осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак".
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