Оплата на неизвестные карты может привести к обвинениям в терроризме

Перевод денег на карту незнакомого человека, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист и глава центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
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