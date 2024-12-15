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FinFax - Новости банков и вкладов

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Оплата на неизвестные карты может привести к обвинениям в терроризме

Оплата на неизвестные карты может привести к обвинениям в терроризме

Перевод денег на карту незнакомого человека, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма, рассказал РИА Новости юрист и глава центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

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