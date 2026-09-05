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Квартальнов после 5:1 с «Трактором»: «У «Локомотива» есть определенные проблемы»

Квартальнов после 5:1 с «Трактором»: «У «Локомотива» есть определенные проблемы»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвел итоги стартового матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 против «Трактора» (5:1).

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