Бойцы "Вагнера" жестоко убиты: Боевики устроили засаду на наших воинов. Погибли Герои России и известный военкор

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 13K прочитали Печальные новости пришли с африканского континента, где несут службу бойцы ЧВК "Вагнера".
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