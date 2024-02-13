Здесь не на что смотреть — только новейший аванпост HAARP, буксируемый в Карибское море, чтобы вызвать еще одно «изменение климата».
Новейший аванпост HAARP
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
WСША славятся использованием изобретений и открытий - в основном во ЗЛО.
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19 час.
вд
валерий двойнишников
Здравствуйте! Это тоже по программе "синтез всех без исключения наук" Очень интересно, если можно поподробнее пожалуйста. Спасибо!
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18 час.
Нина Бакалина
Давно учёные США занимались изменением погоды, землетрясениями, что и подтверждается сегодня. В Гугле читала все материалы. Но люди сомневаются до сих пор. Это государство зла и войн.
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17 час.
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