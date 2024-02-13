Новейший аванпост HAARP

HB Halszka Brzozowska WСША славятся использованием изобретений и открытий - в основном во ЗЛО.

вд валерий двойнишников Здравствуйте! Это тоже по программе "синтез всех без исключения наук" Очень интересно, если можно поподробнее пожалуйста. Спасибо!