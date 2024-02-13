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Новейший аванпост HAARP

Новейший аванпост HAARP

Здесь не на что смотреть — только новейший аванпост HAARP, буксируемый в Карибское море, чтобы вызвать еще одно «изменение климата».

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
WСША славятся использованием изобретений и открытий - в основном во ЗЛО.
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19 час.
вд
валерий двойнишников
Здравствуйте! Это тоже по программе &quot;синтез всех без исключения наук&quot; Очень интересно, если можно поподробнее пожалуйста. Спасибо!
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18 час.
Нина Бакалина
Давно  учёные  США  занимались  изменением  погоды,  землетрясениями,  что  и  подтверждается  сегодня.  В  Гугле  читала  все  материалы.  Но  люди  сомневаются  до  сих  пор.  Это    государство  зла  и  войн.
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17 час.

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