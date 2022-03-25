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Джоан Роулинг ответила Владимиру Путину на его слова о "культуре отмены" и упомянула Навального

Джоан Роулинг ответила Владимиру Путину на его слова о "культуре отмены" и упомянула Навального

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся серией книг о Гарри Поттере, ответила президенту РФ Владимиру Путину, который ранее упомянул ее в своей речи о "культуре отмены".

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