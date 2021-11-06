Приколисты

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Советские фарфоровые скульптуры птиц, которые имеют спрятанный тайник. Догадаться о нём с первого взгляда непросто

Советские фарфоровые скульптуры птиц, которые имеют спрятанный тайник. Догадаться о нём с первого взгляда непросто

БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА Когда мы говорим «советская фарфоровая скульптура», сразу возникает условный образ некой статуэтки, которую еще со времен СССР было принято поставить на самом красивом и видном месте в квартире или доме, чтобы любоваться ею.

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