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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы выиграл лишь один матч из последних 11, проиграв восемь из них.

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