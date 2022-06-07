Наркодилер наладил серьезную сеть сбыта в Уссурийске, но попался "на горячем"

Наркодилер наладил серьезную сеть сбыта в Уссурийске, но попался "на горячем"

В Уссурийске осудили гражданина, торговавшего героином в крупном размере. Наркодилера приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на уссурийскую прокуратуру.

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