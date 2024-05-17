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Президентские дебаты США: когда состоится схватка Байдена и Трампа

Президентские дебаты США: когда состоится схватка Байдена и Трампа

Президентские дебаты США: когда состоится схватка Байдена и Трампа Елена ГалицкаяВ преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, основное внимание приковано к предвыборным дебатам между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.

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