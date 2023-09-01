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С Днем знаний!

Дорогие учащиеся, уважаемые педагоги и родители! Поздравляем вас с Днём знаний! Начинается учебный год – время напряженное и одновременно очень интересное.

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