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5koleso.ru

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«Китай» рулит: какие шины предпочитают российские автовладельцы

«Китай» рулит: какие шины предпочитают российские автовладельцы

Востребованные бренды: страна производства Выяснилось, что на сегодняшний день более 50% всех российских покупателей, принявших участие в исследовании FRESH, делают выбор в пользу шин китайских брендов (54%) и покупают модели из Поднебесной.

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