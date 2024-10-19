«Китай» рулит: какие шины предпочитают российские автовладельцы

Востребованные бренды: страна производства Выяснилось, что на сегодняшний день более 50% всех российских покупателей, принявших участие в исследовании FRESH, делают выбор в пользу шин китайских брендов (54%) и покупают модели из Поднебесной.
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