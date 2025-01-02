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26-летний новозеландский боец ММА Уилсон скончался в новогоднюю ночь

26-летний новозеландский боец ММА Уилсон скончался в новогоднюю ночь

Новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет. По информации Daily Mail, тело бойца было обнаружено утром 1 января в Гисборне, куда он приехал на музыкальный фестиваль.

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