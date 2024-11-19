Ложь "поуехавшей" оппозиции о "мирной" Украине

Вечером 18 ноября Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По информации The New York Times, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.
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