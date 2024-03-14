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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стрикленд раскритиковал UFC: «Мне плевать на политику и титулы, но смеюсь, когда Адесанье хотят дать реванш с Перейрой»

«Знаете, мне плевать на бойцовскую политику и пояса, но смешно от того, что Изи дают реванш с Алексом после того, как его отправили спать.

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