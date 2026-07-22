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Аргументы недели

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Крысиная грызня в логове врага

Крысиная грызня в логове врага

На Украине, как в столице, так и в целом ряде других регионов уже несколько дней не утихают протесты так называемого «картонного майдана».

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