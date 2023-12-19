Заксобрание лишило мандата еще одного депутата

Анастасия Андронова лишена мандата на сессии Законодательного собрания. Сегодня, 19 декабря, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области лишили полномочий Анастасию Андронову («Единая Россия») в связи с тем, что она была избрана депутатом Совета депутатов облцентра.