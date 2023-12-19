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Заксобрание лишило мандата еще одного депутата

Заксобрание лишило мандата еще одного депутата

Анастасия Андронова лишена мандата на сессии Законодательного собрания. Сегодня, 19 декабря, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области лишили полномочий Анастасию Андронову («Единая Россия») в связи с тем, что она была избрана депутатом Совета депутатов облцентра.

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