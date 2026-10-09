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Царьград

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52-й фестиваль «Белорусская музыкальная осень» открылся в Минске

52-й фестиваль «Белорусская музыкальная осень» открылся в Минске

52-й фестиваль «Белорусская музыкальная осень» открылся 8 октября концертом Sympho-Gala, программа которого была целиком составлена из произведений Петра Чайковского.

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