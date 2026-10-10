Бастрыкин потребовал отчет после инцидента со скорой в Новосибирске

Глава Следственного комитета потребовал отчета о проверке после того, как в Новосибирске автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками не смог проехать во двор к пациенту из-за неисправного шлагбаума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Челябинец лишился...
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым