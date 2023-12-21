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США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными

США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 декабря сообщил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными.

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