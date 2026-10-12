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Азиатско-Тихоокеанский регион укрепит статус главного двигателя мировой экономики

Азиатско-Тихоокеанский регион укрепит статус главного двигателя мировой экономики

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) может еще больше укрепить свои позиции в качестве ключевого двигателя мирового экономического роста к 2050 году.

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