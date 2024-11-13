Курсы доллара и евро на 13 ноября

Российский рубль практически не изменил значение к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 ноября 2024 года, составляет 97,9559 рубля (прежнее значение – 97,9550 рубля), официальный курс евро — 104,2533 рубля (предыдущий показатель – 104,8522 рубля).