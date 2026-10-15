Советский районный суд Краснодара приговорил Михаила Ковтуна к двум годам ограничения свободы за то, что с августа 2023 года по июнь 2025 года он через вредоносную программу получал доступ к чужим аккаунтам и оплачивал покупки за счет потерпевших.
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