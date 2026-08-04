Измайлов: «Балтика» может выкупить Латышонка, но не обязана

Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» и бывший генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил подробности арендного соглашения голкипера Евгения Латышонка, перешедшего из «Нижнего Новгорода» в калининградскую команду.
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