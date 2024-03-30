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В Мариуполе нашли доказательства, что Украина была полигоном фармкомпаний Запада

В Мариуполе нашли доказательства, что Украина была полигоном фармкомпаний Запада

В подвале больницы № 7 Мариуполя обнаружены доказательства того, что Украина была одной из главных стран-полигонов, в которой при поддержке чиновников в интересах фармацевтических компаний Запада проводили испытания лекарств.

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