В подвале больницы № 7 Мариуполя обнаружены доказательства того, что Украина была одной из главных стран-полигонов, в которой при поддержке чиновников в интересах фармацевтических компаний Запада проводили испытания лекарств.
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