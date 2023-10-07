Рожденные в СССР: Украина пытается обстреливать территорию РФ с помощью тактических ракет

ВФУ всё чаще предпринимают попытки обстреливать российскую территорию с помощью тактических ракет. Несколько дней назад над северо-западной частью Черного моря средства ПВО уничтожили украинский боеприпас «Нептун», который направлялся к Крыму.
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