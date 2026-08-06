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Газета.ру

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Мигранты в Испании в 2025 году перевели в Марокко почти €1,6 млрд

Мигранты в Испании в 2025 году перевели в Марокко почти €1,6 млрд

За последние десять лет объем денежных переводов из Испании в Марокко увеличился в три раза, достигнув в 2025 году приблизительно €1,6 млрд, что составляет около 1% валового внутреннего продукта королевства.

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