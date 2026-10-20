© Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look PressПольша потребовала от Украины объяснений в связи с пролетом над польской территорией украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который в дальнейшем упал в Литве.
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