Украинские генералы продолжают мечтать о Крыме и победе над Россией

Главный советник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил, – для того чтобы конфликт на Украине закончился, необходимо победить Россию на поле боя и «отвоевать Крым, – сообщает в четверг, 2 марта, Der Spiegel.