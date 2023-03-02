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Украинские генералы продолжают мечтать о Крыме и победе над Россией

Украинские генералы продолжают мечтать о Крыме и победе над Россией

Главный советник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил, – для того чтобы конфликт на Украине закончился, необходимо победить Россию на поле боя и «отвоевать Крым, – сообщает в четверг, 2 марта, Der Spiegel.

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