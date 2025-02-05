Поставлена точка в споре, что полезнее — чай или кофе. Чай снижает риск смерти на 13%. «Этот древний напиток не просто утоляет жажду — он не содержит калорий и богат антиоксидантами и соединениями, которые укрепляют здоровье, повышают концентрацию внимания и долголетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии